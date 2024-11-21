Худшая сборная в рейтинге ФИФА может выйти на ЧМ-2026

Ранее сборная, которая занимает последнее, 210-е место в рейтинге ФИФА, сенсационно выиграла свою группу в Лиге наций (D). Благодаря этому результату санмаринцы теперь претендуют на одну из 16 путевок на ЧМ-2026 для европейских команд.
Для этого Сан-Марино нужно, чтобы 10 из 14 победителей групп Лиги наций напрямую вышли на чемпионат мира через отборочный турнир, который стартует в марте 2025 года.
К этим командам относятся Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Румыния и Швеция. Эти сборные при жеребьевке будут посеяны в первой и второй корзинах, что облегчает им задачу выхода на чемпионат мира через прямой отбор.
Если все вышеперечисленные команды выйдут на ЧМ-2026 напрямую, то сборная Сан-Марино сможет побороться за выход на мундиаль через стыковые матчи с другими победителями групп Лиги наций — Северной Македонией, Северной Ирландией и Молдовой. Стыковые матчи пройдут в конце марта 2026 года. Путевку на турнир получит та команда, которая сможет одержать в стыках две победы.
Сан-Марино является одним из самых маленьких и долгоживущих государств в мире. Оно расположено на Апеннинском полуострове и со всех сторон окружено Италией. На территории республики (61 км²) проживает чуть более 35 тыс. человек.
Сборная Сан-Марино с 1990 года является полноправным членом ФИФА. За свою историю команда провела 211 официальных матчей, в которых одержала лишь три победы. Все они были добыты в матчах против сборной Лихтенштейна. Первая победа со счетом 1:0 случилась в апреле 2004 года в товарищеском матче. Две другие были добыты в рамках текущего розыгрыша Лиги наций — 1:0 дома и 3:1 на выезде.
На протяжении длительного времени сборная Сан-Марино замыкает рейтинг ФИФА, то есть официально является слабейшей сборной мира.