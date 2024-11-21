Худшая сборная в рейтинге ФИФА может выйти на ЧМ-2026

Сборная Сан-Марино с 1990 года является полноправным членом ФИФА. За свою историю команда провела 211 официальных матчей, в которых одержала лишь три победы. Все они были добыты в матчах против сборной Лихтенштейна. Первая победа со счетом 1:0 случилась в апреле 2004 года в товарищеском матче. Две другие были добыты в рамках текущего розыгрыша Лиги наций — 1:0 дома и 3:1 на выезде.