Валуев про ЧМ-2018: Чихать на слова Лама — нам все рукоплескали

«Ровным счетом начихать на слова какого-то немца! Ну, выносил он Кубок Мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров? Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России. Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России — все рукоплескали!» — приводит слова Валуева Sport24.