Валуев про ЧМ-2018: Чихать на слова Лама — нам все рукоплескали

Филипп Лам заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионата мира-2018 в России, так как РФ не является демократической страной.
Известный в прошлом боксер, а ныне — депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на высказывание бывшего футболиста сборной Германии.
«Ровным счетом начихать на слова какого-то немца! Ну, выносил он Кубок Мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров? Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России. Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России — все рукоплескали!» — приводит слова Валуева Sport24.
Валуев — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009). С 2011 года он является депутатом Государственной думы Российской Федерации.