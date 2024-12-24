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Валуев про ЧМ-2018: Чихать на слова Лама — нам все рукоплескали

Накануне бывший капитан сборной Германии Филипп Лам раскритиковал проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Филипп Лам заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионата мира-2018 в России, так как РФ не является демократической страной.

Известный в прошлом боксер, а ныне — депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на высказывание бывшего футболиста сборной Германии.

«Ровным счетом начихать на слова какого-то немца! Ну, выносил он Кубок Мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров? Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России. Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России — все рукоплескали!» — приводит слова Валуева Sport24.

Валуев — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009). С 2011 года он является депутатом Государственной думы Российской Федерации.

Германия