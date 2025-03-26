ФИФА назвала сумму призовых для победителя клубного ЧМ

Еще 475 млн долларов будут разыграны между клубами в зависимости от их выступлений на турнире, причем эти выплаты будут одинаковыми для всех клубов. За каждую победу на групповой стадии клуб заработает 2 млн долларов, за ничью — 1 млн. Выход в плей-офф принесет каждому клубу по 7,5 млн долларов, в ¼ финала — 13,125 млн, в ½ финала — 21 млн. Финалист заработает еще 30 млн долларов, а чемпион получит 40 млн долларов.