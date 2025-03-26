ФИФА назвала сумму призовых для победителя клубного ЧМ

За участие в турнире клубы суммарно получат от ФИФА 525 млн долларов. Гарантированные выплаты европейским клубам варьируются от 12,81 до 38,19 млн долларов в зависимости от их рейтинга и доходов. Южноамериканские клубы получат по 15,21 млн долларов, клубы из Северной Америки, Азии и Африки — по 9,55 млн, клуб из Океании — 3,58 млн.
Еще 475 млн долларов будут разыграны между клубами в зависимости от их выступлений на турнире, причем эти выплаты будут одинаковыми для всех клубов. За каждую победу на групповой стадии клуб заработает 2 млн долларов, за ничью — 1 млн. Выход в плей-офф принесет каждому клубу по 7,5 млн долларов, в ¼ финала — 13,125 млн, в ½ финала — 21 млн. Финалист заработает еще 30 млн долларов, а чемпион получит 40 млн долларов.
Клубный чемпионат мира ФИФА пройдет в США с 14 июня по 13 июля. В нем примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Европу представят 12 клубов: «Челси», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия Дортмунд», «Ювентус», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург».