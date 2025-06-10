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Теннис, Узбекистан и Сербия в отборе на ЧМ: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 10 июня, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Отбор на ЧМ-2026 — Азия, Группа А. 10-й тур. Узбекистан — Катар

16:45. Где смотреть: Окко Спорт.

Сборная Узбекистана досрочно оформила выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года. 5 июня команда Тимура Кападзе добыла ничью в выездном матче со своим конкурентом ОАЭ (0:0). Узбекистан впервые в истории сумел квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Узбекистан занимает второе место в группе А с 18 очками.

Сборная Катара сохраняет шансы принять участие в финальной части ЧМ-2026. Команде нужно побеждать Узбекистан и следить за результатом матча между сборными Кыргызстана и ОАЭ. Катар располагается на 4-м месте в группе А с 13 очками, отставая от национальной команды ОАЭ на один балл.

Отбор на ЧМ-2026 — Европа. Группа К. 4-й тур. Сербия — Андорра

21:45. Где смотреть: Окко Спорт.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 10.06.2025, 21:45
Сербия
-
Андорра
-

Сборная Сербии располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы К. В активе команды 1 очко. Сербия провела лишь один матч, в то время как соперники по группе сыграли две или три встречи. Победа над Андоррой позволит команде подняться минимум на одну позицию вверх.

Андорра потерпела три поражения в трех матчах квалификации на ЧМ-2026. Команда уступила Латвии, Албании и Англии с общим счетом 0:5.

Теннис. Лондон. Женщины. 1-й круг. Диана Шнайдер (Россия, 12) — Магдалена Френх (Польша, 24)

17:45 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер начинает травяной сезон на турнире категории WTA 500 в Лондоне. В первом раунде соперницей 21-летней теннисистки станет представительница Польши Магдалена Френх, которая располагается на 24-м месте в мировом рейтинге.

Девушки встречались между собой трижды. Две победы одержала Шнайдер, один раз успех праздновала Френх. В этом сезоне спортсменки играли на турнире категории WTA 1000 в Дубае. Тогда победу в двух сетах одержала россиянка. Сможет ли Шнайдер вновь обыграть Френх? Или же Магдалена сравняет счет личных встреч? Ответ узнаем уже сегодня.