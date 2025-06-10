Теннис, Узбекистан и Сербия в отборе на ЧМ: что посмотреть сегодня

Сборная Сербии располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы К. В активе команды 1 очко. Сербия провела лишь один матч, в то время как соперники по группе сыграли две или три встречи. Победа над Андоррой позволит команде подняться минимум на одну позицию вверх.