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Сборная Чили не попала на третий чемпионат мира подряд

Сборная Чили на выезде уступила Боливии (0:2) в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чилийцы занимают последнее, десятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора и первыми лишились математических шансов на выход на чемпионат мира. Они пропустят третий чемпионат мира подряд.

За 16 матчей сборная Чили сумела одержать лишь две победы — дома над Перу (2:0) и Венесуэлой (4:2). В отборе на ЧМ-2018 чилийцы заняли шестое место, в отборе на ЧМ-2022 — седьмое.

Сборная Чили является двукратным победителем Кубка Америки (2015, 2016) и финалистом Кубка конфедераций-2017, который проходил в России. На ЧМ-2010 и ЧМ-2014 чилийцы выходили из группы, но выбывали на стадии ⅛ финала, оба раза проиграв сборной Бразилии.

В отборочном турнире чилийцам осталось провести два матча — на выезде против Бразилии (4 сентября) и дома против Уругвая (7 сентября).