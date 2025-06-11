Сборная Чили не попала на третий чемпионат мира подряд

Чилийцы занимают последнее, десятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора и первыми лишились математических шансов на выход на чемпионат мира. Они пропустят третий чемпионат мира подряд.
За 16 матчей сборная Чили сумела одержать лишь две победы — дома над Перу (2:0) и Венесуэлой (4:2). В отборе на ЧМ-2018 чилийцы заняли шестое место, в отборе на ЧМ-2022 — седьмое.
Сборная Чили является двукратным победителем Кубка Америки (2015, 2016) и финалистом Кубка конфедераций-2017, который проходил в России. На ЧМ-2010 и ЧМ-2014 чилийцы выходили из группы, но выбывали на стадии ⅛ финала, оба раза проиграв сборной Бразилии.
В отборочном турнире чилийцам осталось провести два матча — на выезде против Бразилии (4 сентября) и дома против Уругвая (7 сентября).