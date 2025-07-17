В футболе могут изменить правила исполнения пенальти и вмешательства VAR

Предложения об изменении правил должны быть представлены на собрании IFAB в ноябре, после чего можно будет приступить к их тестированию. Голосование о утверждении изменений в правилах пройдет в марте 2026 году. В случае утверждения, изменения вступят в силу с 1 июня 2026 года. Таким образом, первым турниром с нововведениями станет ЧМ-2026.