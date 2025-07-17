В футболе могут изменить правила исполнения пенальти и вмешательства VAR

По информации источника, предлагается изменить правило исполнения пенальти. Согласно предложению, если вратарь отразит одиннадцатиметровый удар, эпизод будет считаться завершенным. Таким образом, атакующая команда будет лишена возможности сыграть на добивании, что даст преимущество защитникам и вратарю, а также исключит нарушения, при которых игроки вбегают в штрафную площадь до удара.
Также IFAB предлагает расширить полномочия VAR и позволить системе использоваться при назначении угловых ударов и показе вторых желтых карточек. Это должно уменьшить количество спорных угловых, а также сократить количество удалений, что в конечном итоге снизит число судейских ошибок и их влияние на исход матчей.
Предложения об изменении правил должны быть представлены на собрании IFAB в ноябре, после чего можно будет приступить к их тестированию. Голосование о утверждении изменений в правилах пройдет в марте 2026 году. В случае утверждения, изменения вступят в силу с 1 июня 2026 года. Таким образом, первым турниром с нововведениями станет ЧМ-2026.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд.