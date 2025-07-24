ФИФА наказала Сербию за поведение болельщиков в матче отбора ЧМ

«Футбольная ассоциация Сербии вновь призывает болельщиков, пришедших на стадион поддержать национальную сборную, помнить, что федерация находится под особым контролем дисциплинарных органов ФИФА и УЕФА, и что к нарушениям правил и законов недопустима никакая терпимость. Любые инциденты могут привести к новым санкциям со стороны ФИФА и даже к тому, что матч с Албанией в Белграде 11 октября пройдёт при пустых трибунах», — добавляется в заявлении пресс-службы Футбольного союза Сербии.