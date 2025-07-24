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ФИФА наказала Сербию за поведение болельщиков в матче отбора ЧМ

ФИФА наложила санкции на Футбольный союз Сербии из-за поведения болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Андорры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

10 июня в Лесковаце сборная Сербии сыграла с командой Андорры в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой сербов со счетом 3:0. Хет-триком отметился нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович.

«Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Андорры, который состоялся 10 июня 2025 года на стадионе “Дубочица” в Лесковаце. Санкции, предусмотренные дисциплинарным регламентом, касаются дискриминации и расистских оскорблений (статья 15), а также использования жестов, слов, предметов или любых других средств передачи сообщений, недопустимых для спортивного мероприятия (статья 17.2)», — говорится в заявлении.

Дисциплинарные меры включают в себя штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков. Следующий матч турнира против Англии, который состоится 9 сентября в Белграде, будет сыгран при ограниченном количестве зрителей: не менее 15% от общей вместимости стадиона на трибунах за воротами будет закрыто, что составляет 8100 мест.

«Футбольная ассоциация Сербии вновь призывает болельщиков, пришедших на стадион поддержать национальную сборную, помнить, что федерация находится под особым контролем дисциплинарных органов ФИФА и УЕФА, и что к нарушениям правил и законов недопустима никакая терпимость. Любые инциденты могут привести к новым санкциям со стороны ФИФА и даже к тому, что матч с Албанией в Белграде 11 октября пройдёт при пустых трибунах», — добавляется в заявлении пресс-службы Футбольного союза Сербии.

Сборная Сербии находится на третьем месте в таблице группы K, имея в своем активе четыре очка. Помимо Андорры, вместе с сербами играют команды Англии, Албании и Латвии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.