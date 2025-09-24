СМИ: ФИФА планирует провести ЧМ-2030 с 64 командами

По информации источника, инициатива очередного расширения числа участников мундиаля поступила от представителей Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Если новый регламент мундиаля будет принят, то на ЧМ-2030 сыграют 64 сборные, разделенные на 16 групп по четыре команды. В плей-офф из каждой группы будут выходить по две сильнейшие сборные.
Напомним, что с 1998 по 2022 год в финальной стадии чемпионата мира участвовали 32 команды. На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, количество участников увеличится до 48 сборных. Дополнительные квоты были распределены следующим образом: Африка (4), Европа (3), Азия, Северная Америка, Южная Америка (все — по 2), Океания (1). Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.
Стоит отметить, что в южноамериканском отборе прямые путевки на чемпионат мира получают 6 из 10 сборных, а еще одна сборная может выйти на мундиаль через стыки. При новом увеличении квот отборочный турнир КОНМЕБОЛ практически потеряет соревновательный смысл, поскольку почти все сборные из Южной Америки смогут попасть на мундиаль автоматически.
Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.