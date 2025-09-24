СМИ: ФИФА планирует провести ЧМ-2030 с 64 командами

Напомним, что с 1998 по 2022 год в финальной стадии чемпионата мира участвовали 32 команды. На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, количество участников увеличится до 48 сборных. Дополнительные квоты были распределены следующим образом: Африка (4), Европа (3), Азия, Северная Америка, Южная Америка (все — по 2), Океания (1). Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.