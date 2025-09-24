Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.79
П2
4.24
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.84
П2
3.86
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2

СМИ: ФИФА планирует провести ЧМ-2030 с 64 командами

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира до 64 сборных. Об этом сообщает издание Diario Ole.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, инициатива очередного расширения числа участников мундиаля поступила от представителей Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Если новый регламент мундиаля будет принят, то на ЧМ-2030 сыграют 64 сборные, разделенные на 16 групп по четыре команды. В плей-офф из каждой группы будут выходить по две сильнейшие сборные.

Напомним, что с 1998 по 2022 год в финальной стадии чемпионата мира участвовали 32 команды. На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, количество участников увеличится до 48 сборных. Дополнительные квоты были распределены следующим образом: Африка (4), Европа (3), Азия, Северная Америка, Южная Америка (все — по 2), Океания (1). Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.

Стоит отметить, что в южноамериканском отборе прямые путевки на чемпионат мира получают 6 из 10 сборных, а еще одна сборная может выйти на мундиаль через стыки. При новом увеличении квот отборочный турнир КОНМЕБОЛ практически потеряет соревновательный смысл, поскольку почти все сборные из Южной Америки смогут попасть на мундиаль автоматически.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.