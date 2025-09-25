СМИ: ФИФА отказалась расширять чемпионат мира до 64 команд

По информации источника, в ФИФА решили сохранить нынешний формат, чтобы не обесценить отборочные турниры конфедераций и избежать большого числа проходных матчей на самом мундиале.
«Большинство участников, и не только в Европе, считает, что участие 64 команд навредит чемпионату мира. Будет слишком много матчей без интриги, и это может нанести ущерб бизнес-модели», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что представители Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) выступили за увеличение количества участников чемпионата мира до 64 сборных в 2030 году в честь столетия первого мундиаля, который проходил в Уругвае.
Напомним, что с 1998 по 2022 год в финальной стадии чемпионата мира участвовали 32 команды. На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, количество участников увеличится до 48 сборных. Дополнительные квоты были распределены следующим образом: Африка (4), Европа (3), Азия, Северная Америка, Южная Америка (все — по 2), Океания (1). Еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.
Общее количество матчей на турнире увеличилось с 64 до 104 матчей. Гипотетическое расширение до 64 команд увеличит число игр на мундиале до 128.
Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.