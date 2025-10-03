Ричмонд
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.11
П2
3.88
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.25
П2
2.90
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.99
П2
4.40
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.63
П2
3.96
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.18
X
2.99
П2
4.21
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
3
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
1
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
2
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
4
:
АЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
3
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
2
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФИФА

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В дизайне использованы три цвета —красный (Канада), синий (США) и зеленый (Мексика). Они символизируют страны‑хозяйки турнира. Мяч получил название TRIONDA.

Мяч был разработан немецкой компанией Adidas, которая является официальным партнером ФИФА с 1970 года.

Источник: Официальный сайт ФИФА

Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. В плей-офф мирового первенства выйдут сборные, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, которые займут третье место. Также на ЧМ-2026 добавится новая стадия — 1/16 финала.

Ранее стали известны цены на билеты. Самый дешевый билет на игру будет стоить $60, самый дорогой —$6730. ФИФА сообщала о намерении применять динамическое ценообразование при продаже билетов на ЧМ-2026, корректируя их стоимость в зависимости от спроса и других факторов.