ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
В дизайне использованы три цвета —красный (Канада), синий (США) и зеленый (Мексика). Они символизируют страны‑хозяйки турнира. Мяч получил название TRIONDA.
Мяч был разработан немецкой компанией Adidas, которая является официальным партнером ФИФА с 1970 года.
Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. В плей-офф мирового первенства выйдут сборные, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, которые займут третье место. Также на ЧМ-2026 добавится новая стадия — 1/16 финала.
Ранее стали известны цены на билеты. Самый дешевый билет на игру будет стоить $60, самый дорогой —$6730. ФИФА сообщала о намерении применять динамическое ценообразование при продаже билетов на ЧМ-2026, корректируя их стоимость в зависимости от спроса и других факторов.