Чемпион мира Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Детали контракта с 52-летним специалистом не разглашаются. В штаб Каннаваро войдут ассистент Эудженио Альбарелла, фитнес-тренер Франческо Троисе и тренер голкиперов Антонио Кименти.
В СМИ поступала информация о том, что Фабио Каннаваро будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Таким образом, итальянец стал четвертым в списке самых высокооплачиваемых тренеров сборных, уступая лишь Карло Анчелотти (сборная Бразилии), Томасу Тухелю (Англия) и Юлиану Нагельсману (Германия).
С января 2025 года главным тренером сборной Узбекистана был Тимур Кападзе, который впервые в истории вывел команду в финальную часть чемпионата мира. Турнир состоится в 2026 году и пройдет в США, Канаде и Мексике.
В 2013 году Каннаваро начал тренерскую карьеру в качестве помощника главного тренера «Аль-Ахли». Позднее он возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сборную Китая, «Беневенто» и «Удинезе». Последним местом работы итальянца стало загребское «Динамо», откуда он был уволен в апреле 2025 года.