Отборочные матчи ЧМ-2026 и КХЛ: что смотреть сегодня

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Барыс»
17:00. Где смотреть: «КХЛ Prime».
«Трактор» не очень удачно провел первый месяц регулярного чемпионата. Все началось с поражения в битве за Кубок Открытия «Локомотиву» — 1:2. С тех пор челябинцы провели еще 12 игр, в которых одержали лишь пять побед, а в семи матчах проиграли — не тот результат, на который рассчитывал финалист Кубка Гагарина. «Барыс», наоборот, удачно начал чемпионат, но в девяти последних встречах казахстанский коллектив одержал только две победы. В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» пока сохраняет восьмую строчку. Какая из команд победит сегодня в Челябинске?
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа C. Беларусь — Дания
21:45. Где смотреть: Okko.
Сборная Беларуси никогда не пробивалась в финальную часть крупных турниров. Вот и в отборочном турнире к ЧМ-2026 подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса являются главными аутсайдерами в квартете C. В двух стартовых турах они уступили сборным Греции и Шотландии — 1:5 и 0:2 соответственно, и остаются на последнем месте в турнирной таблице группы. Сборная Дании лидирует в группе и является фаворитом встречи, которая пройдет на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег. В стартовом туре датчане поделили очки с шотландцами — 0:0, а следом разгромили греков — 3:0. Пока этого хватает, чтобы лидировать в квартете C. Смогут ли сегодня футболисты сборной Беларуси преподнести сюрприз соперникам или датчане легко увезут три очка?
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа L. Чехия — Хорватия
21:45. Где смотреть: Okko.
Хорваты прекрасно выступают в квалификации ЧМ-2026 — четыре победы в четырех матчах с разницей мячей 17:1. Чехи набрали столько же очков, однако провели на одну игру больше. В июне соперники играли друг против друга в Хорватии. В той встрече хозяева разгромили чехов со счетом 5:1. Дубль оформил Андрей Крамарич, еще по одному мячу забили Анте Будимир, Лука Модрич и Иван Перишич. Сможет ли сборная Чехии взять реванш дома или опытная хорватская дружина вновь отпразднует победу?
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. США — Италия
22:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Сборная США первенствовала в группе E, опередив команды ЮАР, Франции и Новой Каледонии. Подопечные сербского специалиста Марко Митровича забили больше всех на групповом этапе — 13 мячей. Лидером команды является полузащитник «Пармы» Бенджамин Кремаски, на его счету 3 гола. Итальянцы пока не впечатляют на этом турнире. «Скуадра адзурра» с минимальным счетом победила австралийцев, сыграла вничью с кубинцами и уступила аргентинцам. Эксперты называют американцев фаворитами сегодняшней встречи. Какая из команд выйдет в четвертьфинала чемпионата мира?
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Марокко — Южная Корея
01:55 (в ночь на пятницу). Где смотреть: «Матч ТВ».
По уровню игры марокканцы вместе с аргентинцами оставили самое благоприятное впечатление по итогам группового этапа. Команда из Северной Африки была сильнее испанцев и бразильцев и уступила лишь в заключительном туре команде Мексики, когда уже гарантировала себе первое место в квартете C. Корейцы вышли в плей-офф с третьего места. Подопечные Чан-Вон Ли уступили сборной Украины, сыграли вничью с Парагваем и победили Панаму. Смогут ли марокканцы преодолеть корейскую защиту и выйти в четвертьфинал или Южной Корее удастся сотворить сенсацию?