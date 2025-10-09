Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.26

Отборочные матчи ЧМ-2026 и КХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 9 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Ассоциация Белорусская федерация футбола

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Барыс»

17:00. Где смотреть: «КХЛ Prime».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 6, 9.10.2025, 17:00
Трактор
-
Барыс
-

«Трактор» не очень удачно провел первый месяц регулярного чемпионата. Все началось с поражения в битве за Кубок Открытия «Локомотиву» — 1:2. С тех пор челябинцы провели еще 12 игр, в которых одержали лишь пять побед, а в семи матчах проиграли — не тот результат, на который рассчитывал финалист Кубка Гагарина. «Барыс», наоборот, удачно начал чемпионат, но в девяти последних встречах казахстанский коллектив одержал только две победы. В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» пока сохраняет восьмую строчку. Какая из команд победит сегодня в Челябинске?

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа C. Беларусь — Дания

21:45. Где смотреть: Okko.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа C, 9.10.2025, 21:45
Беларусь
-
Дания
-

Сборная Беларуси никогда не пробивалась в финальную часть крупных турниров. Вот и в отборочном турнире к ЧМ-2026 подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса являются главными аутсайдерами в квартете C. В двух стартовых турах они уступили сборным Греции и Шотландии — 1:5 и 0:2 соответственно, и остаются на последнем месте в турнирной таблице группы. Сборная Дании лидирует в группе и является фаворитом встречи, которая пройдет на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег. В стартовом туре датчане поделили очки с шотландцами — 0:0, а следом разгромили греков — 3:0. Пока этого хватает, чтобы лидировать в квартете C. Смогут ли сегодня футболисты сборной Беларуси преподнести сюрприз соперникам или датчане легко увезут три очка?

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа L. Чехия — Хорватия

21:45. Где смотреть: Okko.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа L, 9.10.2025, 21:45
Чехия
-
Хорватия
-

Хорваты прекрасно выступают в квалификации ЧМ-2026 — четыре победы в четырех матчах с разницей мячей 17:1. Чехи набрали столько же очков, однако провели на одну игру больше. В июне соперники играли друг против друга в Хорватии. В той встрече хозяева разгромили чехов со счетом 5:1. Дубль оформил Андрей Крамарич, еще по одному мячу забили Анте Будимир, Лука Модрич и Иван Перишич. Сможет ли сборная Чехии взять реванш дома или опытная хорватская дружина вновь отпразднует победу?

Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. США — Италия

22:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Сборная США первенствовала в группе E, опередив команды ЮАР, Франции и Новой Каледонии. Подопечные сербского специалиста Марко Митровича забили больше всех на групповом этапе — 13 мячей. Лидером команды является полузащитник «Пармы» Бенджамин Кремаски, на его счету 3 гола. Итальянцы пока не впечатляют на этом турнире. «Скуадра адзурра» с минимальным счетом победила австралийцев, сыграла вничью с кубинцами и уступила аргентинцам. Эксперты называют американцев фаворитами сегодняшней встречи. Какая из команд выйдет в четвертьфинала чемпионата мира?

Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Марокко — Южная Корея

01:55 (в ночь на пятницу). Где смотреть: «Матч ТВ».

По уровню игры марокканцы вместе с аргентинцами оставили самое благоприятное впечатление по итогам группового этапа. Команда из Северной Африки была сильнее испанцев и бразильцев и уступила лишь в заключительном туре команде Мексики, когда уже гарантировала себе первое место в квартете C. Корейцы вышли в плей-офф с третьего места. Подопечные Чан-Вон Ли уступили сборной Украины, сыграли вничью с Парагваем и победили Панаму. Смогут ли марокканцы преодолеть корейскую защиту и выйти в четвертьфинал или Южной Корее удастся сотворить сенсацию?

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше