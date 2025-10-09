Отборочные матчи ЧМ-2026 и КХЛ: что смотреть сегодня

Сборная Беларуси никогда не пробивалась в финальную часть крупных турниров. Вот и в отборочном турнире к ЧМ-2026 подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса являются главными аутсайдерами в квартете C. В двух стартовых турах они уступили сборным Греции и Шотландии — 1:5 и 0:2 соответственно, и остаются на последнем месте в турнирной таблице группы. Сборная Дании лидирует в группе и является фаворитом встречи, которая пройдет на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег. В стартовом туре датчане поделили очки с шотландцами — 0:0, а следом разгромили греков — 3:0. Пока этого хватает, чтобы лидировать в квартете C. Смогут ли сегодня футболисты сборной Беларуси преподнести сюрприз соперникам или датчане легко увезут три очка?