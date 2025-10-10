Ричмонд
Чемпионат мира по футболу 2034 может пройти в 2035 году

ФИФА может перенести ЧМ-2034 на январь 2035 года из-за Рамадана, сообщает The Athletic.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, ФИФА может принять решение о переносе чемпионата мира по футболу, который должен пройти зимой 2034 года в Саудовской Аравии, из-за священного для мусульман месяца Рамадан. Он придется на ноябрь и декабрь 2034 года.

ЧМ-2034 не будут проводить летом, так как температура воздуха в Саудовской Аравии в летние месяцы может доходить до +52°C. Ранее ФИФА уже проводила ЧМ-2022 в Катаре в зимний период по той же причине. Турнир прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Таким образом чемпионат мира 2034 года может стать первым в истории турниром, который состоится в нечетный год.

Ожидается, что чемпионат мира в Саудовской Аравии будет проходить на 15 стадионах в пяти городах страны. Игры мирового первенства пройдут в Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме — еще не построенном городе на северо-западе страны. Планы строительства стадиона «Неом» гласят, что он будет расположен на высоте 350 м над уровнем моря, и добраться до него можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.