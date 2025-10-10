Чемпионат мира по футболу 2034 может пройти в 2035 году

Ожидается, что чемпионат мира в Саудовской Аравии будет проходить на 15 стадионах в пяти городах страны. Игры мирового первенства пройдут в Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме — еще не построенном городе на северо-западе страны. Планы строительства стадиона «Неом» гласят, что он будет расположен на высоте 350 м над уровнем моря, и добраться до него можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.