Чемпионат мира по футболу 2034 может пройти в 2035 году

По информации источника, ФИФА может принять решение о переносе чемпионата мира по футболу, который должен пройти зимой 2034 года в Саудовской Аравии, из-за священного для мусульман месяца Рамадан. Он придется на ноябрь и декабрь 2034 года.
ЧМ-2034 не будут проводить летом, так как температура воздуха в Саудовской Аравии в летние месяцы может доходить до +52°C. Ранее ФИФА уже проводила ЧМ-2022 в Катаре в зимний период по той же причине. Турнир прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Таким образом чемпионат мира 2034 года может стать первым в истории турниром, который состоится в нечетный год.
Ожидается, что чемпионат мира в Саудовской Аравии будет проходить на 15 стадионах в пяти городах страны. Игры мирового первенства пройдут в Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме — еще не построенном городе на северо-западе страны. Планы строительства стадиона «Неом» гласят, что он будет расположен на высоте 350 м над уровнем моря, и добраться до него можно будет только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.
Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.