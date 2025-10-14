Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.63
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.02
X
36.00
П2
84.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.29
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.95
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Анчелотти: Иностранцы не побеждали с Бразилией на ЧМ, но все бывает впервые

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о перспективах одержать победу на предстоящем чемпионате мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Бразилии уже обеспечила себе участие в финальной части предстоящего ЧМ, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.

«Бразильские игроки обладают качествами, позволяющими играть в красивый футбол, но нужно понимать, что подразумевается под красивым футболом. У бразильских футболистов есть индивидуальные качества, но они сочетаются с командной работой и движением без мяча, что очень важно в футболе.

Моя цель — отдать все силы ради сборной Бразилии, добиться от нее максимально качественной игры и победы на чемпионате мира. Конечно, ни один тренер иностранного происхождения никогда не выигрывал чемпионат мира, но в жизни все бывает впервые», — приводит слова итальянского специалиста Reuters.

Сегодня, 14 октября, сборная Бразилии в гостях проведет товарищеский матч с Японией.

Сборная Бразилии одержала пять побед на чемпионатах мира по футболу. В 1958 году команду к победе привел бразилец Висенте Феола. Спустя четыре года бразильский специалист Айморе Морейра повторил успех. Марио Загалло одержал победу с национальной командой на ЧМ-1970 года. Карлос Алберто Паррейра со сборной стал триумфатором мундиаля в 1994 году. В 2002 году Луис Фелипе Сколари завоевал с Бразилией пятый титул.