Анчелотти: Иностранцы не побеждали с Бразилией на ЧМ, но все бывает впервые

«Бразильские игроки обладают качествами, позволяющими играть в красивый футбол, но нужно понимать, что подразумевается под красивым футболом. У бразильских футболистов есть индивидуальные качества, но они сочетаются с командной работой и движением без мяча, что очень важно в футболе.



Моя цель — отдать все силы ради сборной Бразилии, добиться от нее максимально качественной игры и победы на чемпионате мира. Конечно, ни один тренер иностранного происхождения никогда не выигрывал чемпионат мира, но в жизни все бывает впервые», — приводит слова итальянского специалиста Reuters.