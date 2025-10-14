Анчелотти: Иностранцы не побеждали с Бразилией на ЧМ, но все бывает впервые

Сборная Бразилии уже обеспечила себе участие в финальной части предстоящего ЧМ, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.
«Бразильские игроки обладают качествами, позволяющими играть в красивый футбол, но нужно понимать, что подразумевается под красивым футболом. У бразильских футболистов есть индивидуальные качества, но они сочетаются с командной работой и движением без мяча, что очень важно в футболе.
Моя цель — отдать все силы ради сборной Бразилии, добиться от нее максимально качественной игры и победы на чемпионате мира. Конечно, ни один тренер иностранного происхождения никогда не выигрывал чемпионат мира, но в жизни все бывает впервые», — приводит слова итальянского специалиста Reuters.
Сегодня, 14 октября, сборная Бразилии в гостях проведет товарищеский матч с Японией.
Сборная Бразилии одержала пять побед на чемпионатах мира по футболу. В 1958 году команду к победе привел бразилец Висенте Феола. Спустя четыре года бразильский специалист Айморе Морейра повторил успех. Марио Загалло одержал победу с национальной командой на ЧМ-1970 года. Карлос Алберто Паррейра со сборной стал триумфатором мундиаля в 1994 году. В 2002 году Луис Фелипе Сколари завоевал с Бразилией пятый титул.