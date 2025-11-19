Сборные Панамы и Гаити вышли на чемпионат мира по футболу 2026

После окончания третьего этапа отбора КОНКАКАФ сборные Панамы и Гаити заняли первые места в своих группах.
Сборная Панамы стала первой в группе 1, набрав 12 очков и обойдя Суринам, Гватемалу и Сальвадор. Сборная Гаити выиграла группу 3 с 11 очками, оказавшись выше Гондураса, Коста-Рики и Никарагуа.
Сборная Панамы во второй раз в истории сыграет на ЧМ. Впервые команда приняла участие в финальной стадии турнира на ЧМ-2018 в России. Панама не смогла набрать очки на групповом этапе, заняв последнее место.
Сборная Гаити также сыграет на мировом первенстве во второй раз. Гаити впервые вышла на ЧМ в 1974 году. Тогда команда не сумела набрать очки на групповом этапе и пройти дальше.
Сборные Ямайки и Суринама примут участие в межконтинентальных стыковых матчах.
На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 42 сборные: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Кюрасао, Панама и Гаити.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных.