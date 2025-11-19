Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Аршавин поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао под руководством 78-летнего экс-тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката впервые в своей истории завоевала право участия на мировом первенстве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поздравил Дика Адвоката, который вместе со сборной Кюрасао вышел в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — сказал Аршавин «Чемпионату».

Сборная Кюрасао, которую возглавляет Дик Адвокат, в заключительном туре третьего раунда отборочного турнира зоны КОНКАКАФ сборная Кюрасао на выезде сыграла вничью с командой Ямайки (0:0). Благодаря этому результату сборная Кюрасао заняла первое место в группе B, набрав в шести матчах 12 очков, и напрямую пробилась на ЧМ‑2026. Вместе с Кюрасао на мундиаль пробились команды Панамы и Гаити, а сборные Суринама и Ямайки продолжат борьбу за путевку на турнир в межконтинентальных стыковых матчах.

Кюрасао — небольшой остров в Карибском море, который является государственным образованием в составе Королевства Нидерландов. Он стал самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 222-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс., 195-е место в мире). Ранее эти достижения принадлежали Кабо-Верде (4033 кв. км) и Исландии (393,1 тыс. человек).

Адвокат тренировал «Зенит» с 2006-го по 2009 год, сборную России — в 2010—2012 годах. Аршавин играл под его руководством и в клубе, и в национальной команде.