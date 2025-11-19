Аршавин поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Кюрасао — небольшой остров в Карибском море, который является государственным образованием в составе Королевства Нидерландов. Он стал самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 222-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс., 195-е место в мире). Ранее эти достижения принадлежали Кабо-Верде (4033 кв. км) и Исландии (393,1 тыс. человек).