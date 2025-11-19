Аршавин поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поздравил Дика Адвоката, который вместе со сборной Кюрасао вышел в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
«Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — сказал Аршавин «Чемпионату».
Сборная Кюрасао, которую возглавляет Дик Адвокат, в заключительном туре третьего раунда отборочного турнира зоны КОНКАКАФ сборная Кюрасао на выезде сыграла вничью с командой Ямайки (0:0). Благодаря этому результату сборная Кюрасао заняла первое место в группе B, набрав в шести матчах 12 очков, и напрямую пробилась на ЧМ‑2026. Вместе с Кюрасао на мундиаль пробились команды Панамы и Гаити, а сборные Суринама и Ямайки продолжат борьбу за путевку на турнир в межконтинентальных стыковых матчах.
Кюрасао — небольшой остров в Карибском море, который является государственным образованием в составе Королевства Нидерландов. Он стал самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 222-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс., 195-е место в мире). Ранее эти достижения принадлежали Кабо-Верде (4033 кв. км) и Исландии (393,1 тыс. человек).
Адвокат тренировал «Зенит» с 2006-го по 2009 год, сборную России — в 2010—2012 годах. Аршавин играл под его руководством и в клубе, и в национальной команде.