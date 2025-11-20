Гаити рискует остаться без болельщиков на чемпионате мира из-за указа Трампа

В июне этого года Трамп включил Гаити в список 12 стран, гражданам которых запрещен въезд в США для «защиты национальной безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов и их народа». Если все игры сборной Гаити пройдут на американской территории, то гаитянские болельщики не смогут попасть на мундиаль.
Указ Трампа в свою очередь не распространяется на футболистов сборной Гаити, так как в нем есть специальный пункт, допускающий до участия в соревнованиях спортсменов, тренеров и спортивные команды.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что чемпионат мира будет отменен, если болельщики какой-либо сборной не смогут попасть в страну-хозяйку мундиаля.
Сборная Гаити отобралась на чемпионат мира во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в 1974 году, однако тогда гаитяне покинули мундиаль после группового этапа, проиграв все три матча с общим счетом 2:14.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка группового этапа пройдет 5 декабря. В США пройдут 52 из 72 матчей группового этапа мундиаля.