Гаити рискует остаться без болельщиков на чемпионате мира из-за указа Трампа

В июне этого года Трамп включил Гаити в список 12 стран, гражданам которых запрещен въезд в США для «защиты национальной безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов и их народа». Если все игры сборной Гаити пройдут на американской территории, то гаитянские болельщики не смогут попасть на мундиаль.