Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

Шесть сборных разделены на две сетки в формате плей-офф — полуфинал и финал. Две лучшие команды получат путевки на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде.
Путь 1
- Полуфинал: Новая Каледония — Ямайка
- Финал: ДР Конго — победитель матча Новая Каледония / Ямайка
Путь 2
- Полуфинал: Боливия — Суринам
- Финал: Ирак — победитель матча Боливия / Суринам
Все матчи пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Мексике — в Монтеррее и Гвадалахаре.
Суринам и Новая Каледония будут бороться за свою первую поездку на чемпионат мира. Остальные четыре сборные по разу отбирались на мундиаль: ДР Конго — в 1974 году, Ирак — в 1986-м, Боливия — в 1994-м, Ямайка — в 1998-м.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен).