Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.97
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

В Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Шесть сборных разделены на две сетки в формате плей-офф — полуфинал и финал. Две лучшие команды получат путевки на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде.

Путь 1

  • Полуфинал: Новая Каледония — Ямайка
  • Финал: ДР Конго — победитель матча Новая Каледония / Ямайка

Путь 2

  • Полуфинал: Боливия — Суринам
  • Финал: Ирак — победитель матча Боливия / Суринам

Все матчи пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Мексике — в Монтеррее и Гвадалахаре.

Суринам и Новая Каледония будут бороться за свою первую поездку на чемпионат мира. Остальные четыре сборные по разу отбирались на мундиаль: ДР Конго — в 1974 году, Ирак — в 1986-м, Боливия — в 1994-м, Ямайка — в 1998-м.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен).