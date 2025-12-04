Ричмонд
Уэйн Гретцки и Шакил О’Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил примут участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Церемония состоится 5 декабря в Вашингтоне. Ведущими жеребьевки будут бывший капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд, британская телеведущая Саманта Джонсон, а также двукратный чемпион НФЛ Илай Мэннинг.

Гретцки и О’Нил будут задействованы непосредсвтенно в самой процедуре жеребьевки — им предстоит тянуть шары со сборными и распределять их по группам. Кроме них в этой роли выступят семикратный чемпион НФЛ Том Брэди и звездный бейсболист Аарон Джадж, выступающий за «Нью-Йорк Янкиз». 33-летний Джадж будет единственным действующим спортсменом на церемонии жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.