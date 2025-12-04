Уэйн Гретцки и Шакил О’Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Гретцки и О’Нил будут задействованы непосредсвтенно в самой процедуре жеребьевки — им предстоит тянуть шары со сборными и распределять их по группам. Кроме них в этой роли выступят семикратный чемпион НФЛ Том Брэди и звездный бейсболист Аарон Джадж, выступающий за «Нью-Йорк Янкиз». 33-летний Джадж будет единственным действующим спортсменом на церемонии жеребьевки.