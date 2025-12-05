В США ожидают до 10 млн иностранных гостей на ЧМ-2026

Согласно официальном заявлению Госдепа, предстоящий мундиаль принесет около 30 млрд долларов в экономику США и создаст 200 тыс. дополнительных рабочих мест.
Ранее госсекретарь Марко Рубио напомнил, что наличие билета на матч ЧМ-2026 не гарантирует иностранным гражданам получение американской визы. При этом президент США Дональд Трамп заверил, что консульские работники будут проводить собеседования с желающими посетить на турнир в приоритетном порядке.
Ранее сообщалось, что серьезные проблемы с посещением США могут возникнуть у болельщиков из Гаити.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне.