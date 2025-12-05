Ричмонд
Блаттер раскритиковал ФИФА за сокращение дисквалификации Роналду

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью The Telegraph раскритиковал решение федерации сократить срок дисквалификации капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний португалец получил красную карточку в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Ирландии (0:2) после того, как в неистовом эпизоде отмахнулся от защитника ирландской сборной Дара О`Ши. За такое нарушение Роналду грозила дисквалификация до трех матчей, из-за которой он мог бы пропустить первые два матча на чемпионате мира. В итоге ФИФА не стала применять дополнительные санкции к португальца, отстранив его на одну игру.

«Это принцип, который не должен быть допустим. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться как суд. Не следует выносить вердикт на основании президентского решения. Не мне говорить, что это неправильно, но многие люди понимают, что это ошибочное решение», — сказал Блаттер.

Для Роналду это удаление стало первым за все 225 матчей, проведенных в составе сборной Португалии.

Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего уступил этот пост нынешнему главе федерации Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Ирландия
2:0
Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
13.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Авива
Главные тренеры
Хеймир Халльгримссон
Роберто Мартинес
Голы
Ирландия
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
17′
Трой Пэрротт
(Дара О`Ши)
45′
Составы команд
Ирландия
1
Кивин Келлехер
2
Шеймус Коулман
4
Дара О`Ши
6
Джош Каллен
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
3
Лайам Скейлс
86′
86′
12
Джимми Данн
11
Финн Эйзас
38′
79′
21
Фести Эбоселе
8
Джек Тэйлор
45+2′
68′
17
Конор Ковентри
20
Чидози Огбене
86′
19
Майкл Джонстон
7
Трой Пэрротт
68′
10
Адам Ида
Португалия
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
7
Криштиану Роналду
59′
3
Рубен Диаш
45+2′
20
Жоау Канселу
19′
46′
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
78′
9
Гонсалу Рамуш
10
Бернарду Силва
63′
16
Франсишку Тринкан
11
Жоау Феликс
63′
17
Рафаэл Леау
14
Гонсалу Инасиу
46′
13
Ренату Вейга
Статистика
Ирландия
Португалия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
13
29
Удары в створ
3
5
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
5
9
Фолы
5
6
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти