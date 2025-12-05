Блаттер раскритиковал ФИФА за сокращение дисквалификации Роналду

40-летний португалец получил красную карточку в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Ирландии (0:2) после того, как в неистовом эпизоде отмахнулся от защитника ирландской сборной Дара О`Ши. За такое нарушение Роналду грозила дисквалификация до трех матчей, из-за которой он мог бы пропустить первые два матча на чемпионате мира. В итоге ФИФА не стала применять дополнительные санкции к португальца, отстранив его на одну игру.