Блаттер раскритиковал ФИФА за сокращение дисквалификации Роналду

40-летний португалец получил красную карточку в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Ирландии (0:2) после того, как в неистовом эпизоде отмахнулся от защитника ирландской сборной Дара О`Ши. За такое нарушение Роналду грозила дисквалификация до трех матчей, из-за которой он мог бы пропустить первые два матча на чемпионате мира. В итоге ФИФА не стала применять дополнительные санкции к португальца, отстранив его на одну игру.
«Это принцип, который не должен быть допустим. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться как суд. Не следует выносить вердикт на основании президентского решения. Не мне говорить, что это неправильно, но многие люди понимают, что это ошибочное решение», — сказал Блаттер.
Для Роналду это удаление стало первым за все 225 матчей, проведенных в составе сборной Португалии.
Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего уступил этот пост нынешнему главе федерации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Хеймир Халльгримссон
Роберто Мартинес
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
17′
Трой Пэрротт
(Дара О`Ши)
45′
1
Кивин Келлехер
2
Шеймус Коулман
4
Дара О`Ши
6
Джош Каллен
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
3
Лайам Скейлс
86′
86′
12
Джимми Данн
11
Финн Эйзас
38′
79′
21
Фести Эбоселе
8
Джек Тэйлор
45+2′
68′
17
Конор Ковентри
20
Чидози Огбене
86′
19
Майкл Джонстон
7
Трой Пэрротт
68′
10
Адам Ида
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
7
Криштиану Роналду
59′
3
Рубен Диаш
45+2′
20
Жоау Канселу
19′
46′
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
78′
9
Гонсалу Рамуш
10
Бернарду Силва
63′
16
Франсишку Тринкан
11
Жоау Феликс
63′
17
Рафаэл Леау
14
Гонсалу Инасиу
46′
13
Ренату Вейга
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти