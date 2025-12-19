Бывшего генсека ФИФА Вальке признали виновным в коррупции

Вальке занимал пост генерального секретаря ФИФА с 2007 по 2016 год. В 2015 году он был освобожден от исполнения своих обязанностей в связи с подозрениями в коррупции при продаже билетов на чемпионат мира 2014 года. В 2021 году Вальке был дисквалифицирован на шесть с половиной лет за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Отстранение вступило в силу в октябре 2025 года.