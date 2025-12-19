Бывшего генсека ФИФА Вальке признали виновным в коррупции

В июле 2022 года Вальке и греческий бизнесмен Динос Дерис были осуждены за взяточничество при получении медиаправ на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов. Вальке признали виновным в получении взятки в размере 1,25 млн евро, а также в подлоге документов, назначив ему наказание в виде 11 месяцев условного срока.
Отмечается, что Вальке скрыл платежи, указав их в балансах принадлежащей ему компании за 2013 и 2014 годы как долгосрочные кредиты.
Вальке занимал пост генерального секретаря ФИФА с 2007 по 2016 год. В 2015 году он был освобожден от исполнения своих обязанностей в связи с подозрениями в коррупции при продаже билетов на чемпионат мира 2014 года. В 2021 году Вальке был дисквалифицирован на шесть с половиной лет за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Отстранение вступило в силу в октябре 2025 года.