Бывшего генсека ФИФА Вальке признали виновным в коррупции

Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке виновным в коррупции при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В июле 2022 года Вальке и греческий бизнесмен Динос Дерис были осуждены за взяточничество при получении медиаправ на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов. Вальке признали виновным в получении взятки в размере 1,25 млн евро, а также в подлоге документов, назначив ему наказание в виде 11 месяцев условного срока.

Отмечается, что Вальке скрыл платежи, указав их в балансах принадлежащей ему компании за 2013 и 2014 годы как долгосрочные кредиты.

Вальке занимал пост генерального секретаря ФИФА с 2007 по 2016 год. В 2015 году он был освобожден от исполнения своих обязанностей в связи с подозрениями в коррупции при продаже билетов на чемпионат мира 2014 года. В 2021 году Вальке был дисквалифицирован на шесть с половиной лет за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Отстранение вступило в силу в октябре 2025 года.