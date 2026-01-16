В Германии не исключают возможность бойкота ЧМ-2026 из-за действий США

Ранее в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира на фоне действий США. Международный олимпийский комитет прокомментировал конфликт между США и Венесуэлой, заявив, что комитет не планирует бойкотировать США на Олимпийских играх, потому что не в праве вмешиваться в отношения между странами.