Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.39
П2
4.95
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.67
П2
2.50
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.29
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.62
П2
4.60
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.32
П2
10.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.08
П2
1.93

В Германии не исключают возможность бойкота ЧМ-2026 из-за действий США

Немецкий политик назвал не приезд Германии на ЧМ-2026 крайней мерой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт прокомментировал ситуацию с бойкотом ЧМ-2026 из-за конфликта США и Венесуэлы.

«Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры для того, чтобы образумить президента [США Дональда] Трампа в гренландском вопросе», — сказал Хардт изданию Bild.

Ранее в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира на фоне действий США. Международный олимпийский комитет прокомментировал конфликт между США и Венесуэлой, заявив, что комитет не планирует бойкотировать США на Олимпийских играх, потому что не в праве вмешиваться в отношения между странами.

Напомним, 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США. Его 32 охранника были убиты и доставлены в урнах обратно в Венесуэлу. Их похоронили с почестями.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше