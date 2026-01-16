В Германии не исключают возможность бойкота ЧМ-2026 из-за действий США

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт прокомментировал ситуацию с бойкотом ЧМ-2026 из-за конфликта США и Венесуэлы.
«Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры для того, чтобы образумить президента [США Дональда] Трампа в гренландском вопросе», — сказал Хардт изданию Bild.
Ранее в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира на фоне действий США. Международный олимпийский комитет прокомментировал конфликт между США и Венесуэлой, заявив, что комитет не планирует бойкотировать США на Олимпийских играх, потому что не в праве вмешиваться в отношения между странами.
Напомним, 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США. Его 32 охранника были убиты и доставлены в урнах обратно в Венесуэлу. Их похоронили с почестями.
Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.