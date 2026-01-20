Страны Европы могут бойкотировать ЧМ-2026 в США из-за Гренландии

В Европе обсуждают вариант бойкотирования чемпионата мира по футболу из-за желания президента США Дональда Трампа интегрировать Гренландию в состав страны.
«Сейчас настроения в Брюсселе (ЕС — ред.) … на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот чемпионата мира в Америке этим летом,… действие, напоминающее бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980-м году», — указано в сообщении журнала Economist.
Ранее Германия также не исключала вариант бойкотирования чемпионата Европы в связи с конфликтом США и Венесуэлы, но рассматривала это как крайнюю меру. Позже, после действий в США в отношении Гренландии, число немцев, выступающих за бойкотирование ЧЕ-2026 выросло почти до 50%.
После того, как стало известно, что США нанесли удар по Венесуэле и захватили и вывезли Николаса Мадуро с его супругой, в СМИ появлялась информация, что около 17 тыс. болельщиков за одну ночь аннулировали билеты на чемпионат мира на фоне действий США.
Чемпионат Европы стартует в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Российская сборная не была допущена до жеребьевки из-за отстранения от международных турниров после начала конфликта с Украиной в 2022 году.