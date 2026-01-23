Инфантино: на ЧМ-2022 впервые не арестовали ни одного британца, представляете

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), Инфантино заявил, что во время чемпионата мира 2022 года в Катаре «не было практически никаких инцидентов».
«Впервые в истории чемпионатов мира ни один британец не был арестован. Представьте себе! Это что-то действительно особенное», — сказал Инфантино.
В FSA резко отреагировали на эти слова заявив, что глава ФИФА должен сосредоточиться не на «дешевых шутках» о болельщиках, а на «дешевых билетах» на предстоящий чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что цены на билеты на ЧМ-2026 по сравнению с ЧМ-2022 выросли в с среднем в два-три раза. На отдельные матчи, например матч открытия или финал, стоимость билетов увеличилась в 10−15 раз.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.