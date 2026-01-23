Ричмонд
Инфантино: на ЧМ-2022 впервые не арестовали ни одного британца, представляете

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвергся критике со стороны Ассоциации футбольных болельщиков Англии (FSA). Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), Инфантино заявил, что во время чемпионата мира 2022 года в Катаре «не было практически никаких инцидентов».

«Впервые в истории чемпионатов мира ни один британец не был арестован. Представьте себе! Это что-то действительно особенное», — сказал Инфантино.

В FSA резко отреагировали на эти слова заявив, что глава ФИФА должен сосредоточиться не на «дешевых шутках» о болельщиках, а на «дешевых билетах» на предстоящий чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на ЧМ-2026 по сравнению с ЧМ-2022 выросли в с среднем в два-три раза. На отдельные матчи, например матч открытия или финал, стоимость билетов увеличилась в 10−15 раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.