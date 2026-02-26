Шотландским болельщикам разрешат брать на матчи ЧМ-2026 спорраны

Спорран — это традиционный аксессуар шотландского национального костюма, который носят вместе с килтом. Он представляет собой небольшой кошелек или сумку из кожи или меха, которую подвешивают спереди на поясе.
Проблема возникла из-за действующих правил безопасности на стадионах чемпионата мира, которые ограничивают пронос сумок на трибуны. Согласно этим правилам допускаются только прозрачные или очень маленькие сумки, чтобы стюарды на стадионе могли быстро проверить их содержимое. После согласования с ФИФА болельщиков сборной Шотландии со спорранами будут пропускать на стадион после стандартных процедур досмотра.
Сборная Шотландии пробилась на чемпионат мира впервые с 1998 года. Шотландцы попали в группу C, где их соперниками станут сборные Бразилии, Марокко и Гаити. Матчи группового этапа с их участием пройдут в Бостоне и Майами.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.