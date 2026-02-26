Шотландским болельщикам разрешат брать на матчи ЧМ-2026 спорраны

Проблема возникла из-за действующих правил безопасности на стадионах чемпионата мира, которые ограничивают пронос сумок на трибуны. Согласно этим правилам допускаются только прозрачные или очень маленькие сумки, чтобы стюарды на стадионе могли быстро проверить их содержимое. После согласования с ФИФА болельщиков сборной Шотландии со спорранами будут пропускать на стадион после стандартных процедур досмотра.