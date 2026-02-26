Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.80
П2
7.31
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Шотландским болельщикам разрешат брать на матчи ЧМ-2026 спорраны

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) договорилась с ФИФА о допуске болельщиков со спорранами на матчи чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает AP.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Спорран — это традиционный аксессуар шотландского национального костюма, который носят вместе с килтом. Он представляет собой небольшой кошелек или сумку из кожи или меха, которую подвешивают спереди на поясе.

Проблема возникла из-за действующих правил безопасности на стадионах чемпионата мира, которые ограничивают пронос сумок на трибуны. Согласно этим правилам допускаются только прозрачные или очень маленькие сумки, чтобы стюарды на стадионе могли быстро проверить их содержимое. После согласования с ФИФА болельщиков сборной Шотландии со спорранами будут пропускать на стадион после стандартных процедур досмотра.

Сборная Шотландии пробилась на чемпионат мира впервые с 1998 года. Шотландцы попали в группу C, где их соперниками станут сборные Бразилии, Марокко и Гаити. Матчи группового этапа с их участием пройдут в Бостоне и Майами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.