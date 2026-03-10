Президент ФИФА Инфантино назвал главного фаворита ЧМ-2026

«Испания — один из фаворитов, наряду с другими, конечно. Мы уже знаем сильные стороны Испании. Команда, занимающая первое место в рейтинге, должна быть фаворитом чемпионата мира», — сказал Инфантино.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Сборная Испании является действующим чемпионом Европы. На Евро-2024 «красная фурия» выиграла все семь матчей с общим счетом 15:4.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с национальными командами Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (26 июня). На трех последних мундиалях испанцы не могут пройти дальше ⅛ финала.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, пен. 4:2).