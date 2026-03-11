Глава РПЛ не верит, что Россия заменит Иран на чемпионате мира

Ранее Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что после атаки со стороны США участие команды в чемпионате мира 2026 года теперь находится под вопросом. Британская газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что сборная России может заменить команду Ирана в случае бойкота турнира. Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном участии российских футболистов вместо сборной Ирана.
— Вы верите, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира?
— К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю, — сказал Алаев «Матч ТВ».
Сборная Ирана может сыграть на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа сборной Ирана должны пройти в США. В одной группе с Ираном играют команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.