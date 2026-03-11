Ричмонд
Глава ФИФА заявил, что Трамп приветствует участие Ирана в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сборная Ирана будет принята на американской территории как участник чемпионата мира 2026 года, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о встрече с главой США Дональдом Трампом.

«Сегодня вечером я встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу ФИФА, а также растущее предвкушение старта турнира, до которого осталось всего 93 дня. Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране и тот факт, что иранская сборная квалифицировалась для участия в чемпионате мира ФИФА 2026 года. В ходе беседы президент Трамп вновь подтвердил, что иранская команда, безусловно, может принять участие в турнире в Соединенных Штатах», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в социальных сетях.

«Сейчас, как никогда ранее, нам всем необходимо такое событие, как чемпионат мира ФИФА, способное объединить людей. Я искренне благодарю президента Соединенных Штатов за его поддержку — это еще раз доказывает, что футбол объединяет мир», — добавил глава ФИФА.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил неучастие национальной команды в чемпионате мира из-за военной операции США и Израиля, начавшейся 28 февраля.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в группу G, где сыграет с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи состоятся в Лос-Анджелесе и Сиэтле.