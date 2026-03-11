Глава ФИФА заявил, что Трамп приветствует участие Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о встрече с главой США Дональдом Трампом.
«Сегодня вечером я встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу ФИФА, а также растущее предвкушение старта турнира, до которого осталось всего 93 дня. Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране и тот факт, что иранская сборная квалифицировалась для участия в чемпионате мира ФИФА 2026 года. В ходе беседы президент Трамп вновь подтвердил, что иранская команда, безусловно, может принять участие в турнире в Соединенных Штатах», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в социальных сетях.
«Сейчас, как никогда ранее, нам всем необходимо такое событие, как чемпионат мира ФИФА, способное объединить людей. Я искренне благодарю президента Соединенных Штатов за его поддержку — это еще раз доказывает, что футбол объединяет мир», — добавил глава ФИФА.
Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил неучастие национальной команды в чемпионате мира из-за военной операции США и Израиля, начавшейся 28 февраля.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана попала в группу G, где сыграет с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи состоятся в Лос-Анджелесе и Сиэтле.