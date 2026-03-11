Сборная Ирана отказалась от участия в ЧМ-2026 в США

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию на территории Ирана, в ходе которой были ликвидированы ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Вооруженный конфликт на территории страны продолжается уже 11 дней.
«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана — в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, — у нас определенно нет возможности участвовать в чемпионате мира в таких обстоятельствах», — сказал Доньямали.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что несмотря на активные боевые действия, президент США Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира.
Сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026 в марте 2025 года, став второй азиатской командой после сборной Японии, обеспечевшей себе место на мундиале. По результатам жеребьевки иранцы были определены в группу G, где их соперниками должны были стать Новая Зеландия, Бельгия и Египет. Матчи с участием сборной Ирана должны были пройти в Лос-Анджелесе и Сиэтле.
В ближайшее время ФИФА должна решить, какая сборная заменит Иран на ЧМ-2026. Наиболее вероятными кандидатами являются Ирак и ОАЭ — лучшие азиатские сборные, не сумевшие квалифицироваться на мундиаль.
В ноябре прошлого года сборная Ирака в двухматчевом противостоянии обыграла команду ОАЭ (1:1, 2:1) и получила путевку в межконтинентальные стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2026. Ее соперником станет победитель матча Боливия — Суринам. Встреча пройдет 31 марта в Гуадалупе (Мексика).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.