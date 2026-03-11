Сборная Ирана отказалась от участия в ЧМ-2026 в США

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана — в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, — у нас определенно нет возможности участвовать в чемпионате мира в таких обстоятельствах», — сказал Доньямали.