Овчинников: ФИФА позовет Россию на ЧМ, если так скажет Трамп

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная футбольная сборная не примет участие в чемпионате мира 2026 года.
«Маловероятно, но есть какой-то шанс, что Россия может заменить Иран. Еще могут двинуть из отборочной группы команду, которая была в таблице под Ираном. Но мы все прекрасно понимаем, что скажет Трамп, то так и будет. Все компании, которые платят ФИФА, находятся в Штатах. Если Трамп скажет позвать Россию, то будет Россия. ФИФА не просто подчинится, а на приказ ответит “есть”, да еще руку к пустой голове приставит. Все фирмы принадлежат США, а кто попрет против бабок?» — приводит слова Овчинникова «Советский спорт».
Российские команды с весны 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Сборная Ирана завоевала право участия в мировом первенстве в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа сборной Ирана должны пройти в США. В одной группе с Ираном играют команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.