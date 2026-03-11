Овчинников: ФИФА позовет Россию на ЧМ, если так скажет Трамп

«Маловероятно, но есть какой-то шанс, что Россия может заменить Иран. Еще могут двинуть из отборочной группы команду, которая была в таблице под Ираном. Но мы все прекрасно понимаем, что скажет Трамп, то так и будет. Все компании, которые платят ФИФА, находятся в Штатах. Если Трамп скажет позвать Россию, то будет Россия. ФИФА не просто подчинится, а на приказ ответит “есть”, да еще руку к пустой голове приставит. Все фирмы принадлежат США, а кто попрет против бабок?» — приводит слова Овчинникова «Советский спорт».