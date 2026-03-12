Ричмонд
Трамп назвал неуместным приезд сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может участвовать в ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США, но он сам не считает это уместным по соображениям безопасности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я действительно не считаю целесообразным, чтобы они были там, — ради их собственной жизни и безопасности», — написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом американский лидер отметил, что команда может принять участие в турнире.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная футбольная сборная не примет участие в чемпионате мира 2026 года.

Сборная Ирана завоевала право участия в мировом первенстве в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа сборной Ирана должны пройти в США. В одной группе с Ираном играют команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.