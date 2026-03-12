Трамп назвал неуместным приезд сборной Ирана на ЧМ-2026

Сборная Ирана завоевала право участия в мировом первенстве в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа сборной Ирана должны пройти в США. В одной группе с Ираном играют команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии.