Трамп назвал неуместным приезд сборной Ирана на ЧМ-2026

«Я действительно не считаю целесообразным, чтобы они были там, — ради их собственной жизни и безопасности», — написал Трамп в соцсети Truth Social. При этом американский лидер отметил, что команда может принять участие в турнире.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная футбольная сборная не примет участие в чемпионате мира 2026 года.
Сборная Ирана завоевала право участия в мировом первенстве в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа сборной Ирана должны пройти в США. В одной группе с Ираном играют команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.