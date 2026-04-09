Доннарумма опроверг слухи о скандале с бонусами в сборной Италии

На прошлой неделе сборная Италии не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. После игры появилась информация, что игроки «скуадры адзурры» запросили выплату в 300 тыс. евро. На каждого из 28 вызванных футболистов приходилось около 10,7 тыс. евро (970,8 тыс. рублей).
«Меня задели комментарии и слухи по поводу предполагаемых бонусов, которые мы могли бы запросить. Я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии. Как и на любых соревнованиях, сборная дарит подарки игрокам, прошедшим отбор на турнир. Вот и все, никто никогда ничего не просил у федерации. Нашим подарком была бы поездка на чемпионат мира, но мы не смогли туда попасть», — сказал Доннарумма.
Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд — последний раз итальянцы играли на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.
После непопадания на ЧМ-2026 в отставку ушли главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо и глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
Сергей Барбарез
Дженнаро Гаттузо
Харис Табакович
79′
Мойзе Кин
15′
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
20
Эсмир Байрактаревич
18
Никола Катич
114′
4
Тарик Мухаремович
102′
11
Эдин Джеко
5
Сеад Колашинац
46′
6
Беньямин Тахирович
54′
15
Амар Мемич
71′
17
Дженис Бурнич
13
Иван Башич
71′
23
Харис Табакович
14
Иван Шуньич
46′
19
Керим Алайбегович
10
Эрмедин Демирович
115′
16
Амир Хаджиахметович
1
Джанлуиджи Доннарумма
81′
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
21
Алессандро Бастони
41′
8
Сандро Тонали
7
Маттео Политано
46′
2
Марко Палестра
3
Федерико Димарко
91′
4
Леонардо Спинаццола
5
Мануэль Локателли
71′
16
Брайан Кристанте
18
Николо Барелла
85′
17
Давиде Фраттези
120′
11
Мойзе Кин
71′
15
Франческо Эспозито
9
Матео Ретеги
44′
19
Федерико Гатти
