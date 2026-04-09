Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.28
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.15
П2
3.61
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.04
П2
5.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.25

Доннарумма опроверг слухи о скандале с бонусами в сборной Италии

Капитан и вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, игроки национальной команды требовали бонусы за попадание на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошлой неделе сборная Италии не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026, сенсационно проиграв Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем стыковом матче европейского отбора. После игры появилась информация, что игроки «скуадры адзурры» запросили выплату в 300 тыс. евро. На каждого из 28 вызванных футболистов приходилось около 10,7 тыс. евро (970,8 тыс. рублей).

«Меня задели комментарии и слухи по поводу предполагаемых бонусов, которые мы могли бы запросить. Я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии. Как и на любых соревнованиях, сборная дарит подарки игрокам, прошедшим отбор на турнир. Вот и все, никто никогда ничего не просил у федерации. Нашим подарком была бы поездка на чемпионат мира, но мы не смогли туда попасть», — сказал Доннарумма.

Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд — последний раз итальянцы играли на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумели выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.

После непопадания на ЧМ-2026 в отставку ушли главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо и глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Босния и Герцеговина
1:1
По пенальти: 4:1
Основное время: 1:1 (0:1)
Италия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Финалы
31.03.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Билино Поле
Главные тренеры
Сергей Барбарез
Дженнаро Гаттузо
Голы
Босния и Герцеговина
Харис Табакович
79′
Италия
Мойзе Кин
15′
Составы команд
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
20
Эсмир Байрактаревич
18
Никола Катич
114′
4
Тарик Мухаремович
102′
11
Эдин Джеко
5
Сеад Колашинац
46′
6
Беньямин Тахирович
54′
15
Амар Мемич
71′
17
Дженис Бурнич
13
Иван Башич
71′
23
Харис Табакович
14
Иван Шуньич
46′
19
Керим Алайбегович
10
Эрмедин Демирович
115′
16
Амир Хаджиахметович
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
81′
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
21
Алессандро Бастони
41′
8
Сандро Тонали
7
Маттео Политано
46′
2
Марко Палестра
3
Федерико Димарко
91′
4
Леонардо Спинаццола
5
Мануэль Локателли
71′
16
Брайан Кристанте
18
Николо Барелла
85′
17
Давиде Фраттези
120′
11
Мойзе Кин
71′
15
Франческо Эспозито
9
Матео Ретеги
44′
19
Федерико Гатти
Статистика
Босния и Герцеговина
Италия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
30
9
Удары в створ
11
3
Угловые
10
4
Фолы
18
9
Офсайды
2
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти