Футбол. Товарищеские матчи
02:00
США
:
Португалия
П1
5.26
X
4.54
П2
1.63
Футбол. Товарищеские матчи
03:00
Бразилия
:
Хорватия
П1
1.80
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
П1
3.55
X
3.65
П2
2.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
5
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
5
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Сборная Италии в третий раз подряд не выступит на чемпионате мира

Четырехкратные чемпионы мира в финале стыкового раунда в серии пенальти уступили команде Боснии и Герцеговины.

Источник: Reuters

ТАСС, 1 апреля. Сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финальном матче стыкового раунда за право выхода на чемпионат мира 2026 года. Встреча прошла в боснийской Зенице.

В составе боснийцев гол забил Харис Табакович (79-я минута). У итальянцев отличился Мойзе Кин (15). На 41-й минуте за грубый подкат с поля был удален итальянский защитник Алессандро Бастони. В серии пенальти боснийские футболисты оказались точнее — 4:1.

Сборная Италии пропустит третий подряд чемпионат мира, в 2018 и 2022 годах итальянцы также не смогли преодолеть квалификацию. Итальянская команда четыре раза выигрывала чемпионат мира (второй результат в истории), дважды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым.

Команда Боснии и Герцеговины сыграет на мировом первенстве во второй раз, впервые это произошло в 2014 году. Тогда боснийцы не смогли выйти из группы, пропустив вперед футболистов из Аргентины и Нигерии, но опередив команду Ирана.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части турнира сыграют 48 команд. Последние два участника мирового первенства определятся по итогам двух финалов межконтинентального плей-офф отбора, футболисты из Ямайки сыграют с соперниками из ДР Конго, а сборная Ирака встретится с командой Боливии.

Босния и Герцеговина
5:2
Первый тайм: 0:0
Италия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Финалы
31.03.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Билино Поле
Главные тренеры
Сергей Барбарез
Дженнаро Гаттузо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти