ФИФА до сих пор не договорилась о трансляциях ЧМ в Индии и Китае

По данным источников агентства, в Индии в покупке прав на показ чемпионата мира были заинтересованы местный холдинг Reliance и Disney. Их совместное предложение составило 20 миллионов долларов, однако эта сумма оказалась «неприемлемой для головной футбольной структуры». Переговоры вела и Sony, но решила не выдвигать официального предложения. Вещатели не уверены в коммерческом успехе сделки в том числе из-за часовых поясов: большинство матчей соревнования будут начинаться после полуночи по местному времени.