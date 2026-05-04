ФИФА до сих пор не договорилась о трансляциях ЧМ в Индии и Китае

По данным Reuters, переговоры Международной федерации футбола с заинтересованными в правах на показ чемпионата мира 2026 года вещателями в Индии и Китае зашли в тупик.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: fifa.com

По данным источников агентства, в Индии в покупке прав на показ чемпионата мира были заинтересованы местный холдинг Reliance и Disney. Их совместное предложение составило 20 миллионов долларов, однако эта сумма оказалась «неприемлемой для головной футбольной структуры». Переговоры вела и Sony, но решила не выдвигать официального предложения. Вещатели не уверены в коммерческом успехе сделки в том числе из-за часовых поясов: большинство матчей соревнования будут начинаться после полуночи по местному времени.

Неназванные источники рассказали Reuters, что изначально FIFA запрашивала у индийских партнеров около 100 миллионов долларов. Впрочем, с тех пор руководящий футбольный орган «пошел на значительные уступки».

Не было объявлено и о заключении соглашения на показ турнира в Китае. Между тем два прошлых мировых первенства заблаговременно закрепляла за собой телекомпания CCTV.

Чемпионат мира примут США, Канада и Мексика. Он пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире будет участвовать 48 команд. Сборных Индии и Китая нет среди участников мирового первенства. Индийские футболисты еще ни разу не играли на чемпионатах мира, а команда Китая один раз отбиралась на турнир — в 2002 году.