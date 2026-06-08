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День в истории: 8 июня 1958 года сборная СССР сыграла первый матч на чемпионате мира по футболу

8 июня 1958 года сборная СССР впервые вышла на поле в финальной части чемпионата мира по футболу и сразу попала в центр внимания всего футбольного мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дебют советской команды пришелся на матч против сборной Англии в Гетеборге, где на стадионе собралось почти 50 тысяч зрителей. Для СССР это был не просто очередной старт, а исторический шаг на международную арену, к которому команда шла через отборочный турнир и долгую подготовку.

Игра получилась напряженной и драматичной. По ходу встречи советские футболисты дважды выходили вперед: сначала отличился Никита Симонян, затем преимущество удвоил Александр Иванов. Однако удержать победу не удалось: англичане сумели отыграться, и матч завершился вничью 2:2. Несмотря на упущенный успех, дебют сборной СССР был воспринят как уверенное заявление о себе на уровне сильнейших команд мира.

Этот матч стал началом большой истории советского футбола на чемпионатах мира. Уже вскоре сборная СССР доказала, что способна конкурировать с ведущими командами планеты: в переигровке с Англией она добилась победы и вышла в четвертьфинал турнира. Именно шведский чемпионат мира 1958 года закрепил за советской командой репутацию серьезной силы, а для Льва Яшина, Никиты Симоняна и их партнеров стал важной вехой в карьере.