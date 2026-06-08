День в истории: 8 июня 1958 года сборная СССР сыграла первый матч на чемпионате мира по футболу

Этот матч стал началом большой истории советского футбола на чемпионатах мира. Уже вскоре сборная СССР доказала, что способна конкурировать с ведущими командами планеты: в переигровке с Англией она добилась победы и вышла в четвертьфинал турнира. Именно шведский чемпионат мира 1958 года закрепил за советской командой репутацию серьезной силы, а для Льва Яшина, Никиты Симоняна и их партнеров стал важной вехой в карьере.