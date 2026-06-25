День в истории: 25 июня 2006 года Валентин Иванов показал 20 карточек в матче чемпионата мира

Эта игра получила название «Битва при Нюрнберге» и стала одним из самых грязных и жестких матчей в истории мировых первенств.
Валентин Иванов за одну встречу показал игрокам 20 карточек: 16 желтых и 4 красных. Это стало рекордом чемпионатов мира по футболу.
Счет в матче открыл Манише, забив единственный гол на 23-й минуте. Португалия победила 1:0, но спортивный результат был заслонен скандалом. Игра превратилась в настоящую драку: футболисты допускали грубейшие нарушения, а арбитр отвечал на них карточками с завидной скоростью.
После матча президент ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал судейство Иванова и заявил, что сам рефери заслуживает желтую карточку. Российского арбитра отстранили от работы на следующих играх чемпионата, и его международная карьера фактически завершилась. Однако ФИФА позже признала все карточки в том матче правомерными.
Матч 25 июня 2006 года стал уроком для всего мирового футбола, продемонстрировав, как жесткая борьба и агрессивное судейство могут превратить качественный спорт в противостояние, которое не хочется видеть.