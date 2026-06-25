День в истории: 25 июня 2006 года Валентин Иванов показал 20 карточек в матче чемпионата мира

После матча президент ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал судейство Иванова и заявил, что сам рефери заслуживает желтую карточку. Российского арбитра отстранили от работы на следующих играх чемпионата, и его международная карьера фактически завершилась. Однако ФИФА позже признала все карточки в том матче правомерными.