День в истории: 29 июня 1958 года Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира

Для Пеле этот турнир стал дебютным на чемпионатах мира, и именно там он впервые заявил о себе на весь футбольный мир. Помимо двух голов в финале, он также запомнился как один из самых ярких молодых игроков турнира, а затем и всего века. Победа в 1958 году стала первым титулом Бразилии и началом ее великой чемпионской истории.