День в истории: 29 июня 1958 года Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира

На стадионе «Росунда» сборная Бразилии обыграла хозяев турнира, команду Швеции, со счетом 5:2 и впервые стала чемпионом мира.
Главным героем матча стал 17-летний Пеле. Он забил два мяча во втором тайме — на 55-й и 90-й минутах, причем второй гол стал яркой точкой в матче и символом рождения новой футбольной эпохи. Уже тогда было видно, что мир получил игрока, которому суждено стать легендой на десятилетия вперед.
Финал получился не только памятным, но и результативным: в нем было забито семь мячей, что делает его самым результативным финалом чемпионата мира в истории. До перерыва шведы еще надеялись на интригу, но Бразилия прибавила во втором тайме и быстро сняла все вопросы о победителе.
Для Пеле этот турнир стал дебютным на чемпионатах мира, и именно там он впервые заявил о себе на весь футбольный мир. Помимо двух голов в финале, он также запомнился как один из самых ярких молодых игроков турнира, а затем и всего века. Победа в 1958 году стала первым титулом Бразилии и началом ее великой чемпионской истории.