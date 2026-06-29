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День в истории: 29 июня 1958 года Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира

29 июня 1958 года в Стокгольме состоялся финал чемпионата мира по футболу, который навсегда изменил историю игры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На стадионе «Росунда» сборная Бразилии обыграла хозяев турнира, команду Швеции, со счетом 5:2 и впервые стала чемпионом мира.

Главным героем матча стал 17-летний Пеле. Он забил два мяча во втором тайме — на 55-й и 90-й минутах, причем второй гол стал яркой точкой в матче и символом рождения новой футбольной эпохи. Уже тогда было видно, что мир получил игрока, которому суждено стать легендой на десятилетия вперед.

Финал получился не только памятным, но и результативным: в нем было забито семь мячей, что делает его самым результативным финалом чемпионата мира в истории. До перерыва шведы еще надеялись на интригу, но Бразилия прибавила во втором тайме и быстро сняла все вопросы о победителе.

Для Пеле этот турнир стал дебютным на чемпионатах мира, и именно там он впервые заявил о себе на весь футбольный мир. Помимо двух голов в финале, он также запомнился как один из самых ярких молодых игроков турнира, а затем и всего века. Победа в 1958 году стала первым титулом Бразилии и началом ее великой чемпионской истории.