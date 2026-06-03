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Сборная Гаити неожиданно разгромила другого участника ЧМ-2026

Футболисты сборной Гаити одержали крупную победу над командой Новой Зеландии в товарищеском матче — 4:0.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Чэйз Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле. На 12-й минуте Рубен Провиденс открыл счет. После перерыва голами отметились Ленни Джозеф, Францди Пьерро и Дюк Лакруа.

Футболисты Гаити отобрались на мировое первенство во второй раз. Сборная Гаити выиграла свою группу отборочного турнира, оказавшись выше Гондураса, Коста-Рики и Никарагуа. Команда из островного государства в Карибском море дебютировала на чемпионатах мира в 1974 году. Тогда команда не сумела набрать очки на групповом этапе и пройти дальше.

На чемпионате мира 2026 года команда будет выступать в группе C вместе с Бразилией, Марокко и Шотландией. Гаитянская команда является одним из главных аутсайдеров турнира по версии суперкомпьютера Opta.

Новая Зеландия сыграет в группе G с Бельгией, Египтом и Ираном. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.