Сборная Гаити неожиданно разгромила другого участника ЧМ-2026

Футболисты Гаити отобрались на мировое первенство во второй раз. Сборная Гаити выиграла свою группу отборочного турнира, оказавшись выше Гондураса, Коста-Рики и Никарагуа. Команда из островного государства в Карибском море дебютировала на чемпионатах мира в 1974 году. Тогда команда не сумела набрать очки на групповом этапе и пройти дальше.