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Андрей Аршавин назвал трех главных фаворитов ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин во время стрима на YouTube-канале Fonbet назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Фавориты чемпионата мира? Испания, Франция, Англия. Кто может провалиться? Не знаю. Темная лошадка — Колумбия», — сказал Аршавин, отвечая на вопросы зрителей.

Сборная Испании единственный раз становилась чемпионом мира в 2010 году, сборная Англии — в 1966-м. Французы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1998 и 2018 годах. Колумбийцы ни разу в своей истории не проходили дальше ¼ финала.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в четверг, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.