Андрей Аршавин назвал трех главных фаворитов ЧМ-2026

Сборная Испании единственный раз становилась чемпионом мира в 2010 году, сборная Англии — в 1966-м. Французы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1998 и 2018 годах. Колумбийцы ни разу в своей истории не проходили дальше ¼ финала.