Почти 80% россиян планируют смотреть чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России

55.8% опрошенных ответили, что выступление сборной России на чемпионате мира могло бы повысить их интерес к турниру. 11.5% респондентов ответили, что чемпионат был бы им интересен в случае более удобного времени начала матчей. 8.9% потенциальным фактором повышения интереса назвали более доступные трансляции игр, 2.8% — более активное освещение чемпионата в СМИ. 1.3% считают, что им не хватает более активно вовлечения болельщиков. Еще 2.2% опрошенных назвали другие факторы, которые могли бы повысить их интерес. А 17.6% ответили, что их интерес к чемпионату мира не могло бы повысить ничего.