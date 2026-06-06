Восходящая звезда сборной Германии пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леннарт Карль не сыграет на чемпионате мира из-за травмы. На замену ему вызван 20-летний полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Ассан Уэдраого, который прервал отпуск и скоро прибудет в расположени четырехкратных чемпионов мира.
«Мне невероятно жаль Ленни, он идеально подходил команде. Для него и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира. Небольшим утешением является то, что он молод и у него впереди еще много турниров. Мы бы очень хотели видеть его в команде.
С Ассаном Уэдраого мы получаем игрока, который, как и Ленни, фантастически начал свою карьеру в сборной. Он также очень талантлив, и мы ожидаем от него смелой и свободной игры», — приводит официальный сайт немецкого футбольного союза слова Нагельсманна.
В сезоне-2025/26 18-летний Карль забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 38 матчах «Баварии» во всех турнирах. В марте 18-летний футболист дебютировал в сборной в товарищеской игре против Швейцарии (4:3). Затем он вошел в заявку сборной на чемпионат мира 2026, став в ней самым молодым игроком. 31 мая Карль записал на свой счет первую голевую передачу в составе национальной команды в игре с Финляндией (4:0).
20-летний Уэдраого дебютировал за сборную в ноябре 2025 года в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Словакии (6:0) и забил гол. Он прибудет сразу в тренировочный лагерь команды в Уинстон-Салеме в ближайшие дни.
В сезоне-2025/26 Уэдраого сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Германии встретится с командами Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао. Сборная Германии является одной из самых успешных национальных команд в мире, завоевав золото на четырёх чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014) и трёх чемпионатах Европы (1972, 1980, 1996).