Восходящая звезда сборной Германии пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

«Мне невероятно жаль Ленни, он идеально подходил команде. Для него и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира. Небольшим утешением является то, что он молод и у него впереди еще много турниров. Мы бы очень хотели видеть его в команде.



С Ассаном Уэдраого мы получаем игрока, который, как и Ленни, фантастически начал свою карьеру в сборной. Он также очень талантлив, и мы ожидаем от него смелой и свободной игры», — приводит официальный сайт немецкого футбольного союза слова Нагельсманна.