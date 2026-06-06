Капитан Нидерландов ван Дейк готовится к последнему ЧМ

«Я помню, как после проигранного полуфинала с Англией стоял в микст-зоне и чувствовал, что выжат. Все было очень интенсивно. Я был разбит из-за поражения, разбит из-за негатива. Я понимаю, что критика нужна, когда она обоснованна. Но немного оптимизма тоже может помочь. С меня тогда хватило», — сказал ван Дейк.