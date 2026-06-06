Капитан Нидерландов ван Дейк готовится к последнему ЧМ

Капитан сборной Нидерландов и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк готовится к своему последнему чемпионату мира, сообщает NU.nl. 34-летний футболист признался, что прошедший сезон оказался для него самым тяжелым в ментальном плане.
Ван Дейк рассказал, что на него сильно повлияли неудачи в клубе и сборной. После поражения Нидерландов от Англии в полуфинале Евро-2024 защитник даже сомневался, стоит ли продолжать карьеру в национальной команде.
«Я помню, как после проигранного полуфинала с Англией стоял в микст-зоне и чувствовал, что выжат. Все было очень интенсивно. Я был разбит из-за поражения, разбит из-за негатива. Я понимаю, что критика нужна, когда она обоснованна. Но немного оптимизма тоже может помочь. С меня тогда хватило», — сказал ван Дейк.
Футболист отметил, что как капитан привык брать ответственность на себя, но в «Ливерпуле» в прошлом сезоне иногда перегружал себя лишними задачами.
«Брать ответственность для меня нормально. Я быстро снимаю какие-то вещи с других. Но в “Ливерпуле” в прошлом году я иногда брал на себя слишком много. Я тоже учусь на этом», — заявил защитник.
Перед чемпионатом мира ван Дейк провел разговор с опытными игроками сборной. По его словам, команде важно не допустить, чтобы личные разочарования влияли на тренировочный процесс и атмосферу внутри группы.
«Если игрок не может справляться с разочарованиями и ставит себя выше команды, нам будет сложно. Конечно, футболист может быть расстроен. Но это не должно влиять на уровень тренировок или на то, как ты проживаешь матч», — сказал капитан сборной Нидерландов.
Ван Дейк выступает за национальную команду с 2015 года и носит капитанскую повязку с 2018-го. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.