Сборная Ирана получила визы в США перед ЧМ

Футболисты сборной Ирана получили визы для въезда в США перед чемпионатом мира, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным агентства, разрешения были выданы за десять дней до стартового матча Ирана на турнире. При этом иранские СМИ сообщают, что часть административного штаба по-прежнему не получила визы.
Полуофициальное агентство Tasnim утверждает, что без разрешений на въезд остаются исполнительный директор Мехди Харати, генеральный секретарь федерации футбола Ирана Хедаят Момбини и директор по медиа Мохсен Мотамедкиа.
Reuters пишет, что сотрудники без виз должны отправиться вместе с командой в Мексику, пока работа по получению разрешений продолжается. Иранская сборная перенесла базу из Аризоны в Тихуану на фоне визовых сложностей и стремления минимизировать пребывание команды в США.
Первый матч на чемпионате мира Иран проведет 16 июня против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе. В этой же группе команда также сыграет с Бельгией, а затем встретится с Египтом в Сиэтле.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 сборных.