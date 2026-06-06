Мостовой выбрал четыре сборные для поддержки на ЧМ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, за какие сборные будет болеть на чемпионате мира 2026 года, сообщает «Матч ТВ».
Мостовой также назвал команды, которые считает фаворитами турнира.
— Кто фаворит предстоящего чемпионата мира?
— Для меня всегда фаворитами были испанцы, португальцы, бразильцы, аргентинцы, французы, англичане. Выделю вот эти шесть сборных, и будет пара-тройка сюрпризов. Как всегда еще какие-то команды выстрелят — одна африканская, одна европейская.
— Есть ли у вас сборная, которой вы симпатизируете и за которую будете болеть на чемпионате мира? Возможно, вы поддерживаете ее еще с детства?
— У меня есть четыре такие сборные. Это Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду. И тот, и другой едут на этот чемпионат мира. Это высшая точка, которая может быть, — сказал Мостовой.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии турнира.