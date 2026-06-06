Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Бельгия
1
:
Тунис
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
35.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:45
Португалия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.40
П2
14.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:30
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Швейцария
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.91
П2
5.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
35.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Мостовой выбрал четыре сборные для поддержки на ЧМ

Бывший футболист «Спартака» назвал Испанию, Францию, Бразилию и Аргентину с Месси командами, которые поддержит на турнире.

Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, за какие сборные будет болеть на чемпионате мира 2026 года, сообщает «Матч ТВ».

Мостовой также назвал команды, которые считает фаворитами турнира.

— Кто фаворит предстоящего чемпионата мира?

— Для меня всегда фаворитами были испанцы, португальцы, бразильцы, аргентинцы, французы, англичане. Выделю вот эти шесть сборных, и будет пара-тройка сюрпризов. Как всегда еще какие-то команды выстрелят — одна африканская, одна европейская.

— Есть ли у вас сборная, которой вы симпатизируете и за которую будете болеть на чемпионате мира? Возможно, вы поддерживаете ее еще с детства?

— У меня есть четыре такие сборные. Это Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду. И тот, и другой едут на этот чемпионат мира. Это высшая точка, которая может быть, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии турнира.