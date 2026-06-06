За время ЧМ-2026 по футболу будет выпито рекордное количество пива

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее объявила, что в турнире этого года примут участие 48 команд вместо 32, как это было с 1998 года. Количество матчей чемпионата мира в связи с этим возросло с 64 до 104.
Согласно подсчетам Jefferies, дополнительные продажи за 39-дневный период турнира (с 11 июня по 19 июля) приведут к росту реализации пива на 3%. В годовом исчислении этот показатель соответствует увеличению продаж на 0,3%, или примерно на 5,9 млн гектолитров пива. Данный объем эквивалентен 1,2 млрд полулитровых кружек или 1 млрд британских пинт (568 мл).
Аналитики отмечают ряд благоприятных факторов для производителей пива, глобальное потребление которого в 2025 году снизилось на 1%. Чемпионат пройдет в странах с развитыми традициями потребления этого напитка — США, Мексике и Канаде. Матчи запланированы таким образом, чтобы совпасть с наиболее активными часами работы баров и пабов по обе стороны Атлантики — с 17:00 до 23:00.