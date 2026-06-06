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За время ЧМ-2026 по футболу будет выпито рекордное количество пива

В предстоящем чемпионате мира по футболу будет выпито почти 1,2 млрд дополнительных полулитровых кружек пива. Как сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов американского инвестиционного банка Jefferies, расчеты основывались на уровне потребления пива во время предыдущих мировых первенств с поправкой на увеличение числа команд и матчей.

Источник: Freepik

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее объявила, что в турнире этого года примут участие 48 команд вместо 32, как это было с 1998 года. Количество матчей чемпионата мира в связи с этим возросло с 64 до 104.

Согласно подсчетам Jefferies, дополнительные продажи за 39-дневный период турнира (с 11 июня по 19 июля) приведут к росту реализации пива на 3%. В годовом исчислении этот показатель соответствует увеличению продаж на 0,3%, или примерно на 5,9 млн гектолитров пива. Данный объем эквивалентен 1,2 млрд полулитровых кружек или 1 млрд британских пинт (568 мл).

Аналитики отмечают ряд благоприятных факторов для производителей пива, глобальное потребление которого в 2025 году снизилось на 1%. Чемпионат пройдет в странах с развитыми традициями потребления этого напитка — США, Мексике и Канаде. Матчи запланированы таким образом, чтобы совпасть с наиболее активными часами работы баров и пабов по обе стороны Атлантики — с 17:00 до 23:00.