За время ЧМ-2026 по футболу будет выпито рекордное количество пива

Аналитики отмечают ряд благоприятных факторов для производителей пива, глобальное потребление которого в 2025 году снизилось на 1%. Чемпионат пройдет в странах с развитыми традициями потребления этого напитка — США, Мексике и Канаде. Матчи запланированы таким образом, чтобы совпасть с наиболее активными часами работы баров и пабов по обе стороны Атлантики — с 17:00 до 23:00.