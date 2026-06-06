Сборная Аргентины лишилась защитника перед ЧМ-2026 из-за травмы

В связи с этим главному тренеру Лионелю Скалони предстоит определить, кто из предварительного состава сборной, направленного в ФИФА, войдет в основную заявку вместо Балерди. Среди центральных защитников в списке значатся Маркос Сенеси («Борнмут»), Лукас Мартинес, Херман Пеццелья (оба — «Ривер Плейт») и Лаутаро Ди Лольо («Бока Хуниорс»).