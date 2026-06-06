Сборная Аргентины лишилась защитника перед ЧМ-2026 из-за травмы

Как сообщила пресс-служба национальной команды в соцсети X, у 27-летнего футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги.
В связи с этим главному тренеру Лионелю Скалони предстоит определить, кто из предварительного состава сборной, направленного в ФИФА, войдет в основную заявку вместо Балерди. Среди центральных защитников в списке значатся Маркос Сенеси («Борнмут»), Лукас Мартинес, Херман Пеццелья (оба — «Ривер Плейт») и Лаутаро Ди Лольо («Бока Хуниорс»).
В активе Балерди 11 матчей в составе сборной Аргентины.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Сборная Аргентины вошла в группу J, где сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.