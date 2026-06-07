Футболисты «Зенита» сыграли в победном матче Бразилии с Египтом

В ночь на воскресенье по московскому времени действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — обыграли команду Гондураса (2:0). Сборная Кюрасао, для которой предстоящий чемпионат мира станет дебютным, разгромила команду Арубы (4:0). Сборная Турции, также участвующая в турнире, оказалась сильнее команды Венесуэлы (2:1).