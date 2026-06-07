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Футболисты «Зенита» сыграли в победном матче Бразилии с Египтом

Сборная Бразилии обыграла Египет в товарищеском матче в Кливленде благодаря голам Гимарайнса и Эндрика. Встреча стала частью подготовки к чемпионату мира.

Источник: Reuters

В Кливленде (штат Огайо, США) состоялся товарищеский матч, в котором сборная Бразилии по футболу обыграла команду Египта. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе бразильской сборной голы забили Бруно Гимарайнс (7-я минута) и Эндрик (52). У египетской команды отличился Мостафа Зико (11).

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос был заменен на 71-й минуте. Еще один представитель питерцев Луис Энрике появился на поле после перерыва.

Обе национальные сборные примут участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.

Ранее сборная Египта 28 мая в Каире одержала победу над командой России в товарищеском матче (1:0). На групповом этапе египтяне сыграют с командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. Соперниками бразильцев по групповому этапу станут сборные Марокко, Гаити и Шотландии.

В ночь на воскресенье по московскому времени действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — обыграли команду Гондураса (2:0). Сборная Кюрасао, для которой предстоящий чемпионат мира станет дебютным, разгромила команду Арубы (4:0). Сборная Турции, также участвующая в турнире, оказалась сильнее команды Венесуэлы (2:1).