Сборная Кюрасао эффектно прибыла на товарищеский матч: видео

Сейчас Адвокату 78 лет, его тренерская карьера началась еще в первой половине 80-х годов прошлого века. В последние годы он неоднократно (8−9 раз) объявлял об уходе на покой, но неизменно возвращался к активной тренерской работе. Так же произошло и со сборной Кюрасао, которую Адвокат оставил после успешного решения задачи квалифицироваться на ЧМ-2026, но перед турниром снова вернулся на прежний пост.