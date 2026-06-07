Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Хорватия
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.71
П2
8.50
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Марокко
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.43
П2
2.40
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
1
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
1
:
Австралия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Сборная Кюрасао эффектно прибыла на товарищеский матч: видео

Сборная Кюрасао по футболу прибыла на товарищеский матч с Арубой на школьном автобусе без боковых стекол.

Сборная Кюрасао по футболу прибыла на товарищеский матч против команды Арубы в рамках подготовки к ЧМ-2026 на школьном автобусе без боковых стекол.

Во время поездки из салона транспортного средства громко играла музыка, а футболисты приветствовали болельщиков через открытые оконные проемы. Видеозапись данного эпизода получила широкое распространение в интернете.

Команду возглавляет легендарный голландский тренер Дик Адвокат, который в 2007 году завоевал первый титул чемпионов России для «Зенита», а в 2008-м Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, после чего получил титул почетного гражданина Санкт-Петербурга. В 2010—2012 годах Адвокат тренировал сборную России по футболу.

Сейчас Адвокату 78 лет, его тренерская карьера началась еще в первой половине 80-х годов прошлого века. В последние годы он неоднократно (8−9 раз) объявлял об уходе на покой, но неизменно возвращался к активной тренерской работе. Так же произошло и со сборной Кюрасао, которую Адвокат оставил после успешного решения задачи квалифицироваться на ЧМ-2026, но перед турниром снова вернулся на прежний пост.

Сборная Кюрасао впервые в своей истории примет участие в чемпионате мира. На групповом этапе турнира соперниками команды станут сборные Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.