Сборная Кюрасао эффектно прибыла на товарищеский матч: видео

Сборная Кюрасао по футболу прибыла на товарищеский матч против команды Арубы в рамках подготовки к ЧМ-2026 на школьном автобусе без боковых стекол.
Во время поездки из салона транспортного средства громко играла музыка, а футболисты приветствовали болельщиков через открытые оконные проемы. Видеозапись данного эпизода получила широкое распространение в интернете.
Команду возглавляет легендарный голландский тренер Дик Адвокат, который в 2007 году завоевал первый титул чемпионов России для «Зенита», а в 2008-м Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, после чего получил титул почетного гражданина Санкт-Петербурга. В 2010—2012 годах Адвокат тренировал сборную России по футболу.
Сейчас Адвокату 78 лет, его тренерская карьера началась еще в первой половине 80-х годов прошлого века. В последние годы он неоднократно (8−9 раз) объявлял об уходе на покой, но неизменно возвращался к активной тренерской работе. Так же произошло и со сборной Кюрасао, которую Адвокат оставил после успешного решения задачи квалифицироваться на ЧМ-2026, но перед турниром снова вернулся на прежний пост.
Сборная Кюрасао впервые в своей истории примет участие в чемпионате мира. На групповом этапе турнира соперниками команды станут сборные Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.