Сборная Бразилии объявила о замене в заявке на ЧМ-2026

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира вместо защитника Уэсли, сообщает Lance! со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола.
Уэсли получил повреждение в товарищеском матче с Египтом. По данным CBF, футболист был повторно осмотрен медицинским штабом сборной в воскресенье и прошел МРТ.
«Резонансная томография выявила мышечное повреждение приводящей мышцы левого бедра», — говорится в сообщении CBF, которое приводит Lance!.
Бразильская конфедерация футбола также заявила, что сожалеет о травме защитника.
«Уэсли — игрок, которого любят в группе, и он всегда будет считаться частью этой команды, которая борется за шестое чемпионство мира», — отмечается в заявлении.
Уэсли вышел в стартовом составе на матч с Египтом, но был заменен в первом тайме. Встреча завершилась победой Бразилии со счетом 2:1.
Эдерсон ранее не попал в окончательную заявку команды Карло Анчелотти, но находился в расширенном списке. Сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира матчем против Марокко.