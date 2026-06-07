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Сборная Бразилии объявила о замене в заявке на ЧМ-2026

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон вызван в сборную Бразилии вместо защитника Уэсли, который получил травму приводящей мышцы бедра.

Источник: Reuters

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира вместо защитника Уэсли, сообщает Lance! со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола.

Уэсли получил повреждение в товарищеском матче с Египтом. По данным CBF, футболист был повторно осмотрен медицинским штабом сборной в воскресенье и прошел МРТ.

«Резонансная томография выявила мышечное повреждение приводящей мышцы левого бедра», — говорится в сообщении CBF, которое приводит Lance!.

Бразильская конфедерация футбола также заявила, что сожалеет о травме защитника.

«Уэсли — игрок, которого любят в группе, и он всегда будет считаться частью этой команды, которая борется за шестое чемпионство мира», — отмечается в заявлении.

Уэсли вышел в стартовом составе на матч с Египтом, но был заменен в первом тайме. Встреча завершилась победой Бразилии со счетом 2:1.

Эдерсон ранее не попал в окончательную заявку команды Карло Анчелотти, но находился в расширенном списке. Сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира матчем против Марокко.